Sporting recebido em festa na chegada à Suíça

Mário Aleixo - RTP 11 Jul, 2017, 08:24 / atualizado em 11 Jul, 2017, 08:24 | Sporting

Os “leões”, comandados por Jorge Jesus, foram recebidos com aplausos e gritos de apoio, além dos pedidos de fotografias e autógrafos.



O técnico ficou satisfeito com a receção que foi preparada pelos adeptos do Sporting ao plantel, realçando que este tipo de gestos demonstra aquilo que é, no seu entender, "o Sporting". "É a identidade do Sporting cada vez maior no estrangeiro".





A comitiva conta com 30 jogadores, entre os quais os reforços Doumbia, Fábio Coentrão, Mathieu e André Pinto.Em território helvético, onde ficará até dia 19, o Sporting irá realizar quatro jogos de preparação. No dia 12 defronta o Fenerbahçe, a 13 o Valência, a 15 o Basileia e a 18 o Marselha.