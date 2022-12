Sporting renova contrato com Rodrigo Ribeiro até 2025

Em comunicado, os verde e brancos dão conta da cláusula de rescisão e a duração inscrita no novo vínculo que une o emblema de Lisboa ao jovem, tido como uma das grandes promessas saídas da Academia de Alcochete.Em declarações ao "site" na internet dos lisboetas, o internacional sub-20 mostrou-se “” em si, querendo “corresponder dentro de campo” e continuar a evoluir.Esta época, afirmou, quer continuar a viver um esforço que “está a correr bem” e “ajudar, seja na equipa B, na Youth League ou na equipa principal”, acalentando o “sonho de marcar em Alvalade”.O jovem chegou ao clube em 2017, como infantil, e estreou-se na equipa principal dos "leões" aos 16 anos, durante a época de 2021/22, ao jogar alguns minutos em casa do Manchester City, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.Desde então, já atuou em mais cinco jogos sob as ordens do treinador Rúben Amorim, um deles esta época, e tem alternado entre a equipa B, no terceiro escalão do futebol português, e os juniores, sobretudo na UEFA Youth League.