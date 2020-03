Sporting renova inscrição da equipa B para épocas 2020/21 e 2021/22

O clube de Alvalade, então presidido por Bruno de Carvalho, pôs termo à sua equipa B no final da época 2017/18, altura em que a FPF lançou a Liga Revelação para equipas sub-23, competição na qual os ‘leões’ decidiram participar logo no ano de estreia.



Além do Sporting, que neste momento não tem equipa, Benfica e FC Porto, que estão na II Liga, Marítimo, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, que militam no Campeonato de Portugal, também reinscreveram as respetivas equipas B.