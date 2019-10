Sporting. Ricciardi pronto para enfrentar Varandas em eleições

José Maria Ricciardi, banqueiro que já integrou órgãos sociais do clube em várias presidências do Sporting e que foi a votos contra Frederico Varandas nas eleições de setembro de 2018, anunciou nas redes sociais que está disponível para se recandidatar.

"Todos são importantes para o Sporting sem qualquer exceção. Se alguma vez tivermos oportunidade, em conjunto convosco, de erguer o Sporting, colocá-lo no lugar que merece, vamos fazê-lo com uma equipa completamente diferente daquela que tivemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos próprios erros", disse Ricciardi em mensagem aos adeptos.





Entretanto Ricciardi criou um grupo para lançamento da recandidatura à liderança do Sporting.



Segundo a mesma fonte, que também não revelou os outros nomes que integram o grupo de trabalho liderado por Ricciardi por ser "prematuro", trata-se de uma "equipa nova, profissional e com experiência" na gestão desportiva, que não conta, por exemplo, com José Eduardo, que acompanhou Ricciardi nas últimas eleições e que tinha reservado o papel de 'homem-forte' do futebol dos “leões”.



Ricciardi ficou em terceiro lugar nas eleições mais concorridas de sempre do clube (22.510 votantes), que ocorreram em setembro de 2018, com 14,55% dos votos, atrás de João Benedito (36,84%) e de Frederico Varandas (42,32%).