Sporting SAD aumenta capital social para 150 milhões de euros

Este aumento de capital, registado junto da competente conservatória do registo comercial, resultou da conversão dos ‘Valores Sporting 2010’ e dos ‘Valores Sporting 2014’ em ações da Sporting SAD.



“Nos termos das deliberações tomadas pelas assembleias gerais, do passado dia 12 de Julho de 2022, de titulares de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em ações ordinárias da Sporting SAD (VMOC), representativos das emissões designadas por ‘Valores Sporting 2010’ e ‘Valores Sporting 2014’, foi aprovada a modificação aos termos e condições de conversão antecipada por opção do titular de ambas as emissões, pela previsão de duas datas alternativas a acrescer às já existentes, sendo a primeira dessas datas alternativas o período que decorreu entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022”, pode ler-se no comunicado enviado pela SAD leonina à CMVM.



Mais informa a Sporting SAD que, no referido período, foram efetuados os pedidos de conversão antecipada de VMOC em ações da Sporting SAD, de 27.571.872 milhões de ‘Valores Sporting 2010’ e 56.000.000 milhões de ‘Valores Sporting 2014’.



Em 11 de março, o Sporting tinha recomprado os 83.416.953 VMOC detidos pelo BCP, cada um por cerca de 17 cêntimos (0,168 euros), num total de 14,015 ME (milhões de euros).



O Sporting pagou 4,606 ME pelos Valores Sporting 2010 (27.416.953 VMOC) e 9.408.771 ME pelos Valores Sporting 2014 (56.000.000), que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2016, respetivamente.



Em 04 de março, o clube ‘leonino’ já tinha anunciado o negócio de compra e venda em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026.