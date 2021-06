Sporting sagra-se campeão nacional de hóquei em patins

A equipa lisboeta, que ao intervalo perdia por 4-3, juntou o título nacional ao de campeão europeu -- conquistado há um mês, também frente ao FC Porto (4-3) -, depois de ter iniciado a final do Nacional com uma derrota, por 3-1, impondo-se nos três jogos seguintes (6-3, 6-4 e, hoje, por 6-5).

O Sporting isolou-se no terceiro lugar do historial dos vencedores da prova, com nove títulos, mais um do que o Paço d`Arcos, mas ainda distante dos recordistas Benfica e FC Porto, ambos com 23 troféus conquistados. (Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa)

Paulos Freitas diz que hóquei em patins do Sporting teve uma época "sublime"



O treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting, Paulo Freitas, afirmou que o título de campeão conquistado este domingo frente ao FC Porto fecha uma época que foi “inolvidável, fantástica e sublime”.



“Foi uma época inolvidável, fantástica e sublime. Fizemos história dentro do clube e no hóquei em patins português, ao conquistarmos o título europeu e o nacional, mais ainda frente a um adversário de enorme valia e fizemo-lo com duas vitórias fora. Sou um homem feliz por aquilo que os meus jogadores fizeram”, disse, em declarações divulgadas no sítio oficial do clube.



O Sporting sagrou-se hoje pela nona vez campeão português de hóquei em patins, ao vencer por 6-5 no pavilhão do FC Porto, no quarto jogo da final do campeonato de 2020/21.



Paulo Freitas dedicou o título hoje conquistado a todos os adeptos do Sporting e a uma pessoa especial para si.



“Dedico este título a todos os sportinguistas e, com alguma dose de egoísmo que não costumo ter, quero dedicar esta vitória à minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. Sei aquilo que ela sofre com aquilo que se passa comigo e com os meus jogos. Imagino o quanto ela sofreu hoje. Isto é para ela, ela que desfrute”, salientou.



Pedro Gil, capitão dos ‘leões, frisou que aos 41 anos os títulos têm cada vez mais sabor, uma vez que sabe que está “mais perto do fim” da carreira.



“Sabemos da qualidade do FC Porto e ganhar no Dragão Arena duas vezes seguidas demonstra o valor desta vitória, deste campeonato e desta grande época, não só nossa, mas também do futsal, do basquetebol e do futebol”, disse.