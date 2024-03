Sporting segue na "Champions" de hóquei em patins

Os "leões" eram a única equipa portuguesa na prova que ainda não tinha definido o futuro na competição, deixando as decisões para a última jornada.Rafael Bessa, Nolito e João Souto foram os marcadores de serviço para a formação sportinguista, a quem servia apenas o empate.Assim, o Sporting ficou no segundo lugar do Grupo B e vai defrontar o vencedor do Grupo A, o Barcelona, na fase seguinte.O Benfica, o Óquei de Barcelos, o FC Porto e a Oliveirense também seguem para os quartos de final da prova que se realizam no próximo dia 14 de março.