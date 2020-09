Sporting segue na Liga Europeia de andebol ao vencer Dobrogea Sud Constanta

Depois da igualdade (27-27) na Roménia, ao Sporting, a jogar em casa, interessava a vitória ou qualquer empate com menos de 27 golos para poder seguir em frente na competição. Se, na primeira parte, sobressaiu o talento de Frankis Carol (cinco dos seis golos com que terminou o encontro), na segunda foi a vez do jovem Francisco Tavares (seis dos sete) puxar dos galões e 'carimbar o passaporte' dos ‘leões’ para a fase de grupos.



O Sporting entrou melhor no jogo, a aproveitar o erro do adversário e, aos cinco minutos, vencia por 3-1, mas rapidamente os romenos emendaram a mão e igualaram a partida, numa toada que se foi mantendo até ao minuto 17, altura em que Fábio Chiuffa, que há dois anos se transferiu do Sporting para o Dobrogea Sud Constanta, fez o 6-7, de livre de sete metros.



Contudo, dois minutos depois, o Sporting daria a volta ao resultado (8-7), por intermédio do capitão Frankis Carol, voltando os forasteiros a chegar-se à frente, aos 21 (8-9), dando um sinal claro que estavam em Lisboa para chegar à fase de grupos da Liga Europeia.



O resultado ao intervalo (10-12), castigava os comandados de Rui Silva, por alguma ineficácia na finalização, apesar dos cinco golos de Frankis Carol, mas por outro premiava a equipa de Constanta, graças as excelentes defesas do guarda-redes Ciprian Lancu.



Na segunda parte, Vitali Komogorov e Zoran Nikolic dilataram a vantagem (10-14) e tornaram tudo mais complicado para o Sporting, contudo Théo Clarac, aos 45 minutos, voltaria a igualar a partida (17-17).



Aos 51 minutos, o jovem Francisco Tavares, num livre de sete metros, voltou a colocar o Sporting na condição de vencedor (19-18) e deu uma nova esperança à equipa da casa, que acabou por vencer por 22-21.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Dobrogea Sud Constanta, 22-21.



Ao intervalo: 10-12.







Sob a arbitragem dos alemães Fabian Baugmart e Sasha Wild as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (22): Skok, Carlos Ruesga (1), Frankis Carol (6), Tiago Rocha, Arnaud Bingo, Jens Schongarth (1), Darko Djukic (2), Pedro Valdés (1), Théo Clarac (1), Francisco Tavares (7), Salvador Salvador (1) e Nuno Roque (2).



Treinador: Rui Silva.



- Dobrogea Sud Constanta (21): Ciprian Lancu, Ionut Nistor Ionita (2), Irakli Chikovani (1), Zoran Nikolic (4), Nebojsa Simovic, Vitali Komogorov (4), Ionut Buricea (3), Lucian Vasile, George Andrei, Cristian Ilie (2), Fábio Chiuffa (2), Igor Radojevic (1) e Ciprian Sandru (2).



Treinador: Djordje Circkovic.



Marcha do marcador: 3-1 (5 minutos), 5-4 (10), 6-5 (15), 8-8 (20), 9-10 (25), 10-12 (intervalo), 12-15 (35), 14-17 (40), 17-17 (45), 18-18 (50), 20-20 (55) e 22-21 (final).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.