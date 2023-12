Sporting segue na Liga Europeia de andebol

O triunfo no Pavilhão João Rocha, por 34-28, faz com que romenos e portugueses, que já tinham garantido o apuramento na quinta jornada, passem ambos com dois pontos, já que as equipas transitam com os pontos desta fase.

Com 21-17 ao intervalo, os "leões" tiveram uma noite tranquila, apesar da entrada forte do Constanta. Aos oito minutos, os portugueses já lideravam por 9-3.



O Sporting chegou a liderar por 10 golos, abrandando um pouco no final, com o objetivo plenamente conseguido.



O islandês Orri Þorkelsson, com oito golos e 100% de eficácia no remate, foi o homem do jogo.



O Constanta ganha o grupo, com nove pontos, mais um do que o Sporting. O Tatabanya encerra com seis pontos e o Chrobry Glogów com um apenas.



Sem hipóteses de chegarem aos dois primeiros lugares nos seus grupos e se apurarem, o ABC/UMinho perdeu em casa com o Nexe, da Croácia, por 34-30, e o Benfica ganhou na Suécia ao Kristianstad por 31-27.