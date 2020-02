Sporting sem Mathieu para a visita a Braga, Vietto regressa após lesão

O Sporting tinha pedido e conseguido a redução de um castigo de dois jogos ao defesa-central, expulso nas meias-finais da Taça da Liga, mas o jogador vai mesmo falhar o difícil jogo em Braga, mas por lesão de última hora.

Entre as escolhas do treinador Jorge Silas, destaque para o regresso do argentino Luciano Vietto, de fora desde 11 de janeiro, após ter-se lesionado no Bonfim, e que falhou os jogos com Benfica e Marítimo, na Liga, e Braga, na Taça da Liga.

Vietto regressa às opções para o ataque, setor em que Silas não terá Luiz Phellype, que sofreu uma rotura de ligamentos no último jogo, e Pedro Mendes, que sai da convocatória por opção.

Outras saídas em relação ao último jogo são as de Ilori e do ex-capitão Bruno Fernandes, transferido por 55 milhões de euros, mais a possibilidade de 25 em variáveis, para o Manchester United.

O treinador `leonino` promoveu ainda a entrada do guarda-redes Hugo Cunha, que se junta a Luís Maximiano e Diogo Sousa, e do médio Eduardo Henrique.

O Sporting, terceiro classificado na I Liga, com 32 pontos, visita no domingo o Sporting de Braga, quinto, com 30, em jogo da 19.ª jornada, com início marcado para as 17:30.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Hugo Cunha e Diogo Sousa.

- Defesas: Coates, Acuña, Ristovski, Luís Neto, Rosier e Borja.

- Médios: Eduardo Henrique, Battaglia, Wendel e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Jesé, Jovane Cabral e Sporar.