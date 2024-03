Sporting sem triunfos em 17 visitas a Itália

Após o empate caseiro a um golo face à Atalanta, os "leões" não estão obrigados a vencer em Bérgamo, pelo menos nos 90 ou 120 minutos, mas, no tempo regulamentar, precisam pelo menos de repetir uma das cinco igualdades conseguidas em solo transalpino.O derradeiro encontro que Sporting não perdeu no reduto de conjuntos transalpinos aconteceu já esta época, e precisamente face ao conjunto de Bérgamo, na fase de grupos.Em 30 de novembro de 2023, em encontro da quinta ronda do Grupo D, os anfitriões adiantaram-se aos 23 minutos, por Scamacca, mas, aos 56, o suplente Marcus Edwards restabeleceu a igualdade, suficiente para a Atalanta selar um lugar nos "oitavos" e obrigar os "leões" a disputar o play-off de acesso aos "oitavos".Além deste empate, a formação leonina só conseguiu mais quatro em Itália, o primeiro em 1967/68, face à Florentina, a um tento, para rumar à terceira ronda da Taça das Cidades com Feira de 1967/68, uma vez que tinha vencido em casa por 2-1.Em 1990/91, o Sporting voltou a somar uma igualdade em solo transalpino, num inesquecível confronto com o Nápoles, de Diego Armando Maradona, resolvido no desempate por penáltis, depois de 210 minutos sem golos.Na "lotaria" dos penáltis, o guarda-redes Ivkovic apostou com Maradona que lhe parava um penálti e conseguiu-o, mas os "leões" caíram por 4-3, já que Luisinho, Marlon Brandão e Fernando Gomes fizeram o mesmo que o argentino.Ainda assim, foi, estatisticamente, um empate, como na quinta deslocação: o Sporting empatou 1-1 em Bolonha, nos quartos de final da Taça UEFA de 1990/91, para, depois, selar um lugar nas ‘meias’ com um 2-0 caseiro.Os "leões" lograram resultados positivos em três dos cinco primeiros jogos em Itália, tendência que não mantiveram desde então, pois, no espaço de mais de 30 anos, só conseguiram mais duas igualdades, em contraste com 10 derrotas.Além do 1-1 com a Atalanta, na presente temporada, o Sporting empatou 1-1 com a Fiorentina, numa igualdade com sabor a derrota, pois foram os italianos, que tinham empatado 2-2 em Alvalade, a rumar à fase de grupos da ‘Champions’ 2009/10.





Momentos negativos



Entre as equipas que derrotaram o Sporting, está a Atalanta, que o conseguiu em duas ocasiões: 2-0 em 1963/64, não impendido o Sporting de seguir em frente e acabar por vencer a Taça das Taças, e igual resultado em 1987/88, este determinante para os transalpinos chegarem às meias-finais da mesma competição.



Os outros conjuntos italianos que venceram em casa os "leões" foram Inter Milão (1990/91, 2002/03 e 2006/07), Bolonha (1998/99), AC Milan (2001/02), Udinese (2005/06), Roma (2007/08), Lazio (2011/12) e Juventus (2017/18 e 2022/23).



O 18.º jogo do Sporting em Itália, e segundo consecutivo face à Atalanta, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se esta quinta-feira, pelas 20h00 em Lisboa, em Bérgamo.