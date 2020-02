Sporting. Silas de saída deverá fazer última partida com o Famalicão

Foram cinco meses meses de uma caminhada que não deu os resultados esperados. Silas está em fim-de-linha no Sporting e, segundo o que a RTP apurou, a saída do técnico vai acontecer nos próximos dias, apesar de um dos objetivos dos dirigentes leoninos passar por continuar com esta equipa técnica até ao final da temporada.