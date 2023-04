Sporting só encontrou “Juve” nos grupos da “Champions”

Há cinco anos, os dois conjuntos integraram o Grupo D da "Champions", registando-se um triunfo caseiro dos italianos por 2-1 e um empate 1-1 em Alvalade, onde os "leões" estiveram na frente durante quase uma hora.As duas formações chegaram empatadas ao encontro da terceira jornada, ambas com três pontos, conquistados com triunfos sobre o Olympiacos (o do Sporting por 3-2, na Grécia) e desaires face ao FC Barcelona (os dos "leões" por 1-0, em casa).Os dois confrontos entre Sporting e Juventus eram, assim, decisivos, para o segundo lugar, e, em Turim, o Sporting começou da melhor forma, adiantando-se aos 12 minutos, graças a um golo na própria baliza do brasileiro ex-portista Alex Sandro.A vantagem dos comandados de Jorge Jesus não durou muito, já que o bósnio Miralem Pjanic marcou aos 29 minutos, restabelecendo uma igualdade que se prolongou até aos 84, altura em que o croata Mario Mandzukic deu o triunfo à "velha senhora".Duas semanas depois, o Sporting estava obrigado a ripostar para manter hipóteses reais de apuramento para os "oitavos" e voltou a começar melhor, adiantando-se aos 20 minutos, graças a um golo do brasileiro Bruno César.Só que, mais uma vez, os "leões" acabaram por ceder na parte final, sendo que, desta vez, foi um golo do avançado argentino Gonzalo Higuaín, aos 79 minutos, a impedir o triunfo da formação de Alvalade.Com estes dois resultados, o Sporting ficou em posição complicada do grupo e já não saiu do terceiro lugar – ganhou por 3-1 na receção ao Olympiacos e, a fechar, perdeu por 2-0 em Nou Camp -, descendo à Liga Europa.Os "leões" têm, assim, um registo negativo com a Juventus, que se estende ao total de confrontos com equipas italianas, face às quais soma seis vitórias, 12 empates e 13 derrotas, em 31 jogos, com 28 golos marcados e 39 sofridos.No que respeita a eliminatórias, o duelo com a "velha senhora" será o 12.º, sendo que o Sporting só logrou o apuramento em três ocasiões, face à Atalanta (1963/64), rumo à vitória na Taça das Taças, à Fiorentina (1967/68) e ao Bolonha (1990/91), a última equipa transalpina que afastou, há 32 anos.Os "leões" contabilizam, assim, uma grande maioria de eliminações, num total de oito, sendo que foram afastados nos últimos seis duelos, ainda que o derradeiro, face à Fiorentina (2009/10), tenha já mais de uma década.Por seu lado, a Juventus prevalece face ao conjunto das equipas lusas, com três "espinhas", os desaires face ao Benfica em duas meias-finais, da edição 1967/68 da Taça dos Campeões Europeus e da Liga Europa 2013/14, e a queda, mais recente, face ao FC Porto, nos "oitavos" da "Champions" 2020/21.Na presente temporada, o conjunto de Turim voltou a não ser feliz face aos encarnados, ao perder por 2-1 em casa e por 4-3 na Luz, resultados decisivos para a equipa lusa avançar na "Champions" e a equipa italiana cair na Liga Europa.O terceiro encontro entre o Sporting e a Juventus, e 32.º dos "leões" com uma equipa italiana e 22.º dos transalpinos com uma formação lusa, da primeira mão dos "quartos" da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, no Juventus Stadium, em Turim, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa).