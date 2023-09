Sporting tenta encerrar sexta jornada na liderança da I Liga

‘Animados’ por duas vitórias consecutivas em casa, na anterior ronda do campeonato com o Moreirense (3-0) e na quinta-feira frente ao Sturm Graz (2-1) na estreia na Liga Europa, os ‘leões’ deslocam-se a Vila do Conde para tentar chegar ao primeiro lugar da I Liga, após o anterior líder, o Boavista, ter sido goleado no domingo pelo Sporting de Braga (4-1).



Antes do jogo que fecha a sexta jornada, o Sporting é terceiro classificado, com 13 pontos, os mesmos dos ‘axadrezados’, estando a três do FC Porto e a dois do Benfica, que ocupa a vice-liderança.



A partir das 20:15, a equipa de Rúben Amorim enfrenta um Rio Ave que não vence desde a primeira jornada do campeonato, mas que empatou nos últimos dois encontros para a I Liga.



Os vila-condenses são atualmente 13.º, com cinco pontos, mas podem subir ao nono lugar, em caso de vitória, afastando-se também da parte inferior da tabela.



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 22 set:



Famalicão – Arouca, 1-0.



- Sábado, 23 set:



Estoril Praia – Vizela, 2-2.



Moreirense - Farense, 1-0.



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 0-0.



FC Porto - Gil Vicente, 2-1.



- Domingo, 24 set:



Desportivo de Chaves - Estrela da Amadora, 2-2



Portimonense – Benfica, 1-3



Sporting de Braga – Boavista, 4-1



- Segunda-feira, 25 set:



Sporting - Rio Ave, 20:15