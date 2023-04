Sporting tenta vencer a Juventus e chegar às "meias"

A formação treinada por Rúben Amorim foi superior em quase todos os aspetos do jogo da primeira mão dos quartos de final, há uma semana, mas acabou por sair derrotada de Turim, em consequência de um golo marcado pelo defesa Federico Gatti, aos 73 minutos, após erro do guarda-redes Adán.A equipa lisboeta, que já poderá contar com o médio uruguaio Ugarte, ausente em Turim devido a suspensão, procura reeditar a proeza da ronda anterior, na qual eliminou o Arsenal, após empatar em casa 2-2, impondo-se no recinto do líder da liga inglesa no desempate por grandes penalidades (5-3, depois do empate 1-1).





Rúben Amorim fez a antevisão da partida decisiva com a Juventus, afirmando que a sua equipa, apesar do campeonato menos conseguido, se tem vindo a superar quando se fala de jogos importantes se de cariz de dificuldade mais elevado.









Em antevisão ao decisivo duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, Massimiliano Allegri disse ser "impensável» que a Juventus viaje até Lisboa, apenas para defender a vantagem tangencial trazida de Turim. Temos que ver com frieza, sem pensar no que aconteceu na primeira mão, nos 'quartos' é tentar ir o mais longe possível, à final talvez, mas amanhã vai ser difícil. O Sporting eliminou o Arsenal, é bem organizado, forte tecnicamente, não vai ser fácil, mas é normal encontrar equipas deste nível nesta fase da prova", garantiu o técnico italiano.



O Sporting, que no domingo empatou 1-1 na receção ao Arouca para a I Liga, atrasando-se mais na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, defrontará, se superar a Juventus, o vencedor do embate entre Manchester United e Sevilha (2-2 na primeira mão, em Inglaterra), arbitrado pelo português Artur Soares Dias.



A Roma, treinada pelo português José Mourinho, também perdeu por 1-0 no primeiro confronto com o Feyenoord, resultado que tentará virar hoje na capital italiana, a fim de marcar encontro nas meias-finais com o vencedor da eliminatória entre Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise (1-1).



O jogo entre Sporting, quarto classificado da I Liga, e Juventus, sétima colocada na Série A, tem início marcado para as 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro francês François Letexier.