Sporting teve titulares em "trabalho de recuperação" em treino a `meio gás`

Na sessão, que antecede uma folga do plantel na terça-feira, o treinador Rúben Amorim contou no relvado da Academia de Alcochete apenas com os jogadores não titulares e com alguns jovens futebolistas provenientes da formação, que, uma vez mais, foram chamados.

A equipa campeã nacional regressará aos treinos na quarta-feira, com vista à preparação para a visita de sábado ao Marítimo, no Estádio dos Barreiros (18:00), em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Os `leões` ocupam o segundo lugar na I Liga, a seis pontos do líder FC Porto, enquanto o Marítimo é oitavo classificado.