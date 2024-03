Sporting tira mais-valias do clássico do Dragão e regressa ao topo

Depois do desaire de quinta-feira no estádio de Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, por 2-1, o Benfica voltou a perder no terreno de um rival, o FC Porto , e por um resultado inequívoco.Um ‘bis’ de Galeno, aos 20 e 44 minutos, colocou oscom uma confortável vantagem ao intervalo, com Wendell, aos 55, Pepê, aos 75, e Danny Namaso, aos 90, a concluírem a vitória queo Benfica, a sofrer cada vez mais contestação interna.Este resultado permitiu ao FC Porto descolar do Sporting de Braga na terceira posição e somar agora 52 pontos, reduzindo para seis a diferença pontual para o clube da Luz, que regressou ao segundo posto, com 58, face à vitória caseira tangencial do Sporting.A turma verde-e-branca ainda apanhou um susto, quando se deixou empatar depois de estar a triunfar com uma margem de dois golos, mas fez o seu trabalho e derrotou o Farense, por 3-2, numa partida no Estádio José Alvalade que acabaria por elevá-la ao topo da classificação.Daniel Bragança, aos 11 minutos, e Gyökeres, aos 29, colocaram o Sporting a vencer 2-0, mas Belloumi, aos 32, e Zé Luís, aos 50, lograram o empate a favor do Farense, que, no entanto, durou pouco tempo, devido ao tento decisivo de Pedro Gonçalves, aos 53.Ossomaram o 10.º encontro consecutivo sem perder para a I Liga, na qual são agora líderes isolados, com 59 pontos, tendo ainda uma partida em atraso por jogar, a visita ao Famalicão, que foi adiada em 3 de fevereiro devido à falta de policiamento.