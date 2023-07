Sporting treinou em Lagos a preparar jogo com a Real Sociedad

O Sporting treinou hoje em Lagos durante o estágio de pré-época que está a realizar no Algarve com vista a preparar o jogo particular de futebol frente aos espanhóis da Real Sociedad, marcado para as 20:30 de terça-feira.

Durante o treino houve muito contacto com a bola e foram afinados pormenores para aquele que será o último jogo no estágio do Algarve, a um dia do final do estágio, previsto para quarta-feira.



Com os guarda-redes Antonio Adán, Franco Israel, Diego Callai e Francisco Silva entregues à preparação com os técnicos Jorge Vital e Tiago Ferreira, os restantes jogadores do plantel trabalharam as vertentes física e técnica para darem a melhor resposta na partida frente à equipa basca.



Para segunda-feira está agendado um novo treino matinal, como sempre na unidade hoteleira onde o Sporting se encontra a estagiar na cidade de Lagos.