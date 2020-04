Sporting vai compensar sócios pelos jogos à porta fechada

Num comunicado publicado no seu sítio oficial, os ‘leões' informam que o regresso da equipa de futebol profissional à competição "está agendado para o dia 30 ou 31 de maio, com a realização dos restantes jogos da I Liga de futebol à porta fechada".



"Esta decisão, que tem como propósito salvaguardar a saúde pública, obrigará atletas e sócios a uma vivência diferente do futebol durante este período e trará várias consequências, diretas e indiretas, para o Sporting", pode ler-se.



O clube liderado por Frederico Varandas revelou que, "no final da época, irá disponibilizar aos sócios, mecanismos de compensação pelos jogos que não foram usufruídos".



O primeiro-ministro António Costa frisou que a retoma da I Liga "está sujeita ainda à aprovação pela Direção-Geral da Saúde do protocolo sanitário apresentado pela Liga e condicionado à avaliação de que estádios cumprem todas as condições indispensáveis para que essa atividade desportiva possa ser retomada".



A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, após 24 das 34 jornadas - com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica -, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.