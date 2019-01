Sporting vai ser "mandão", mas adaptando-se ao FC Porto, diz Rodolfo Correia

Lusa Comentários 25 Jan, 2019, 15:35 / atualizado em 25 Jan, 2019, 15:36 | Sporting

Com Marcel Keizer ausente na Holanda, para assistir ao funeral do sogro (regressa ainda hoje), Rodolfo Correia recordou o recente jogo com os `dragões` para o campeonato (0-0, em Alvalade) e rebateu a opinião do treinador portista, Sérgio Conceição, pouco antes, que considerou que, nessa partida, o FC Porto foi a única equipa a querer vencer.

"Essas não são as nossas ideias, que passam sempre por querer ganhar todos os jogos. As pessoas falam num Sporting mais defensivo nesse jogo, [mas] não foi. Foi um Sporting que se adaptou ao jogo, compreendeu perfeitamente o que se estava a passar e que se foi adaptando, quer ofensivamente, que é o habitual, quer privilegiando um pouco mais a defesa, para depois contra-atacar", explicou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio Municipal de Braga.

Rodolfo Correia prometeu mesmo que "o Sporting vai continuar a ser mandão, mas por vezes poderá ter que se adaptar ao adversário".

O técnico da equipa lisboeta, que defende o troféu conquistado na época passada, frisou que há sempre "diferenças estratégicas de jogo para jogo", assim como "coisas para corrigir".

Rodolfo Correia, 42 anos, que teve uma passagem efémera como jogador pelos `dragões` em 1999/00, elogiou o FC Porto, considerando tratar-se de "uma equipa muito poderosa fisicamente, com avançados rápidos fortes".

"A defesa também é forte fisicamente, muito forte nos duelos um contra um e no jogo aéreo, tem médios com qualidade técnica, como o Oliver, agora com funções mais defensivas, mas que as faz perfeitamente, ou o Herrera, um jogador sempre ligado ao jogo, que gosta de ter a bola, conhecemos o FC Porto, mas queremos é vencer este jogo", disse.

O técnico lamentou ainda o mau ambiente em torno da arbitragem: "Quando se está sujeito a decisões há sempre pessoas que não têm a mesma opinião. Estamos sempre sujeitos ao erro quando há decisão, mas nestes jogos há sempre muito mais para falar do que da arbitragem", disse.

Com um pouco menos de 72 horas entre o final do jogo com o Sporting de Braga, na quarta-feira, em que carimbou o acesso à final no desempate por grandes penalidades, e o jogo com o FC Porto, Rodolfo Correia admitiu que a recuperação física dos jogadores "é uma questão fundamental".

"Infelizmente, não é a primeira vez que temos apenas dois dias para recuperar, o calendário é muito preenchido em dezembro, janeiro e fevereiro, é uma situação que pode ser revista pela Liga", disse.

Quanto a Mathieu, que saiu ao intervalo do jogo com os `arsenalistas` devido a problemas físicos, o técnico revelou que o defesa central francês fez hoje "gestão de esforço, tal como outros jogadores", será reavaliado ainda esta sexta-feira, mas uma decisão quanto à sua disponibilidade para defrontar os portistas só será tomada no sábado.

A final da 12.ª edição da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, começa às 19:45 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.