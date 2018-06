Sporting: Varandas quer unir o clube e aproveitar o que Bruno de Carvalho fez bem

Comentários 26 Jun, 2018, 16:22 | Sporting

“Sou um candidato do ‘sim’. Não me defino por oposição àquilo que foi feito nos mandatos do presidente que agora cessou funções. A ele devemos obra, como o pavilhão João Rocha (...) e títulos dos mais importantes, especialmente nas modalidades”, disse Frederico Varandas, na apresentação da candidatura. “O que foi bem feito por Bruno de Carvalho é para continuar”, acrescentou.



Frederico Varandas, de 38 anos, considerou que “o Sporting do futuro dispensa os experimentalismos, os testes e os amadorismos” e tem de ser “dirigido por profissionais competentes e sérios, sportinguistas de corpo e alma que queiram o melhor para o Clube e que, ao mesmo tempo, saibam como concretizá-lo”.



O médico, que tem como lema de candidatura #Unir o Sporting afirmou que o clube “precisa de competência, de credibilidade, de ser respeitado e de se dar ao respeito. Precisa de liderança” e que é essencial unir o clube, que há mais de um mês vive mergulhado numa crise diretiva.



“Vamos acabar com os sectarismos, a cultura de ódio, a degradação, o ‘bullying’, os rótulos ofensivos, as perseguições por delito de opinião, as censuras em razão do livre exercício de direitos fundamentais. No Sporting que me proponho liderar, todos contamos, todos acreditamos, todos participamos”, disse.



Varandas, que se demitiu da direção clínica do Sporting poucos dias depois dos incidentes na Academia em Alcochete, dos quais também foi vítima, admitiu ter avançado para as eleições por sentir que pode dar mais ao clube.



“O que me fez avançar foi ter percebido que a minha contribuição para o Sporting estava muito limitada nas funções que exercia. E que podia - melhor, devia - dar mais, muito mais, para resolver, para resolver o que não era resolvido, para tratar, para tratar o que nunca foi tratado, para dizer, para dizer o que tinha de ser dito”, afirmou.



Frederico Varandas, que trabalhou sete anos no departamento médico dos ‘leões’, irá divulgar nas próximas semanas a composição da sua lista, tendo hoje apenas anunciado o nome da Francisco Zenha, do banco Barclays, para a área financeira, “uma das mais críticas e sensíveis do clube”.



Da comissão de honra, que integra, para já, nomes como Daniel Sampaio, Eduardo Barroso, Hilário, Slimani e Daniel Carriço, faz parte Jorge Jesus, que rescindiu por mútuo acordo com o clube em 05 de junho, e assinou contrato com os sauditas do Al Hilal.



Frederico Varandas rejeitou a ideia de que o clube precisará de dois ou três anos para voltar a ser competitivo, sobretudo no futebol, devido aos recentes acontecimentos, que no plano diretivo levaram à destituição do Conselho Diretivo e no desportivo fizeram nove futebolista rescindir contratos, alegando justa causa.



“Não é verdade que o Sporting precise de dois ou três anos para lutar por títulos. O Sporting vai lutar pelas vitorias em todos os recintos, esse é o código genético do Sporting. Tenho a certeza de que chegou o tempo da viragem, da confiança”, referiu.



Sobre a possibilidade de alguns dos futebolistas, com os quais trabalhou na qualidade de diretor clínico, poderem voltar atrás com as rescisões, Frederico Varandas garantiu que irá “defender os direitos do Sporting”.



Varandas, o primeiro candidato assumido às eleições, convocadas no sábado durante a Assembleia Geral que destituiu Bruno de Carvalho, considerou que não é “ético interferir no trabalho da Comissão de Gestão”, que vai gerir o clube até ao ato eleitoral.



“Existe Comissão de Gestão em exercício, a partir de dia 08 analisarei as questões relacionadas com a equipa de futebol”, disse Frederico Varandas, não querendo pronunciar-se sobre o futuro do técnico de futebol sérvio Sinisa Mihajlovic, recentemente contratado por Bruno de Carvalho para substituir Jorge Jesus.



A destituição de Bruno de Carvalho ocorreu pouco mais de um mês depois do ataque à Academia em Alcochete, e de o Sporting ter falhado o segundo lugar do campeonato, que dava acesso à Liga dos Campeões, e a conquista da Taça de Portugal.



Com a época terminada, nove jogadores, entre os quais vários habituais titulares rescindiram alegando justa causa, e o clube “mergulhou” na maior crise diretiva da sua história que tem tido como principais protagonistas Bruno de Carvalho e o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.