Depois de na véspera terem ultrapassado o ABC de Braga nas meias-finais, os ‘leões’, campeões nacionais, chegaram em vantagem ao intervalo da decisão, por 20-10, confirmando no segundo tempo a revalidação do troféu, que tinham erguido em 1997, 2001, 2013 e 2023.



O clube ‘leonino’ passa a somar cinco supertaças, menos três do que o recordista FC Porto (oito) e menos duas face ao Benfica e aos minhotos, ambos com sete.