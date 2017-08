Sporting vence e convence diante do MTK

Lusa 25 Ago, 2017, 19:31 | Sporting

Depois da derrota (2-1) na estreia frente BIIK-Kazygurt, do Cazaquistão, as campeãs portuguesas reagiram da melhor forma e conseguiram um triunfo justo e inequívoco graças aos golos de Ana Leite, aos 61 minutos, e Solange Carvalhas, aos 79.



Foi preciso esperar pela segunda parte para as 'leoas' encontrarem o caminho dos golos, mas a superioridade sobre a formação húngara começou a desenhar-se desde cedo.



Aos 11 minutos, Diana Silva teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador, mas acabou por atirar ao lado quando estava isolada perante Reka Szocs.



A avançada 'leonina' chegaria mesmo a introduzir a bola na baliza do MTK aos 29, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, foi a vez de Ana Borges desperdiçar uma ocasião clara de golo, atirando muito alto.



Todavia, no segundo tempo, Ana Borges assumiu com competência o papel de 'assistente'' e foi responsável pelo desenho dos golos do Sporting. Aos 61, Ana Leite finalizou de pé direito um excelente cruzamento da internacional portuguesa no flanco direito, consumando o domínio da equipa orientada por Nuno Cristóvão.



Na única alteração realizada, o técnico trocou Ana Leite por Solange Carvalhas e a aposta revelou-se uma vez mais certeira, pois, aos 79, a recém-entrada assinou o segundo golo da equipa, depois de mais uma assistência perfeita de Ana Borges.



Até ao apito final, o Sporting ainda chegou a gritar golo, num remate forte de Diana Silva, mas ficou a dúvida se a bola chegou a ultrapassar por completo a linha da baliza e a árbitro Eleni Antoniou decidiu não assinalar.



Com este triunfo, o Sporting passa a somar três pontos em dois jogos, tantos quanto o MTK. O grupo é liderado pela formação do BIIK-Kazygurt, com seis pontos, enquanto o último lugar pertence ao Hajvallia, ainda a zero. As 'leoas' fecham a participação nesta fase na próxima segunda-feira, com o jogo frente ao Hajvallia.



Para superar a fase de grupos e chegar aos 32 avos de final, o Sporting tem de vencer o grupo ou ser o segundo classificado com o melhor registo nos jogos com o primeiro e o terceiro classificados, para poder juntar-se às 21 equipas com entrada direta para aquela fase da competição.







Estádio Hidegkúti Nándor, em Budapeste.



MTK - Sporting, 0-2



Ao intervalo: 0-0



Marcadoras:



0-1, Ana Leite, 61 minutos.



0-2, Solange Carvalhas, 79.







Equipas:



- MTK: Reka Szocs, Barbara Toth, Reka Demeter (Nóra Palkovics, 46), Lilla Turanyi, Anita Pinczi, Dora Papp, Diána Csányi, Edina Farádi-Szabó (Angéla Smuczer, 55), Lilla Nagy, Izabella Ujvári (Rita Méry, 77) e Zsuzsanna Szabó.



Treinador: György Szabados.



- Sporting: Patrícia Morais, Rita Fontemanha, Carole Costa, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Fátima Pinto, Carlyn Baldwin, Tatiana Pinto, Ana Borges, Diana Silva e Ana Leite (Solange Carvalhas, 73).



Treinador: Nuno Cristóvão.







Árbitro: Eleni Antoniou (Grécia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diána Csányi (14), Dora Papp (70) e Lilla Nagy (90+2).