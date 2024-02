Sporting vence FC Porto na Taça Hugo dos Santos

Em embate da quarta jornada, a "mão quente" do Jogador Mais Valioso (MVP) do encontro, o canadiano Eddie Ekiyor, autor 29 pontos, com 12 em 15 nos lançamentos de campo (80%), e 19 ressaltos, foi decisiva para o triunfo dos "leões".Do lado do FC Porto, os melhores foram Phillip Fayne, com 14 pontos e quatro ressaltos, e Miguel Queiroz, com 13 pontos e sete ressaltos.Perante o líder do campeonato nacional, o Sporting rapidamente assumiu a liderança no marcador e chegou ao final dos primeiros 10 minutos com seis pontos de avanço (23-17), sobretudo graças aos três triplos convertidos contra um dos azuis e brancos.Com uma entrada completamente em falso no segundo quarto, os comandados de Fernando Sá deixaram-se subjugar pelo Sporting que, com alguma facilidade, ganhou uma vantagem de 16 pontos (33-17), com um parcial de 10-0.Os forasteiros foram amortizando os danos, com lançamentos livres, aproveitando o facto dos "leões" terem somado cinco faltas demasiado cedo, conseguindo reduzir para 37-30, mas o esforço acabou inglório já que o Sporting reorganizou-se e chegou ao intervalo a vencer por claros 51-36.Esta almofada de 15 pontos até conferia ao Sporting maior tranquilidade, contudo, o FC Porto conquistou o domínio da bola, "adormeceu" o adversário e, quando os comandados de Pedro Nuno Monteiro deram por ela, apenas quatro pontos separavam as equipas (63-59), fruto de um parcial de 12-23.Com tudo em aberto na ponta final, os dois pontos do portista Phillip Fayne apimentaram ainda mais o encontro, mas Eddie Ekiyor ficou "intratável" e em poucos segundos deu uma vantagem de sete pontos ao Sporting (70-63) e embalou a equipa para a vitória.