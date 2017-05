Sporting vence HC Potaissa Turda e ganha vantagem na final da Taça Challenge

Lusa 21 Mai, 2017, 19:19 | Sporting

Na primeira parte, o jogo começou a um ritmo muito elevado e equilibrado e foi à passagem do quinto minuto que o Sporting passou para a frente do marcador pela primeira (3-2), embalando depois para uma primeira parte de elevado nível.



Apoiados numa defesa agressiva e com Asanin em grande plano na baliza, os 'leões' foram aumentando a vantagem, com os romenos do HC Potaissa Turda a não conseguirem encontrar soluções.



A vantagem do Sporting na primeira parte chegou a ser de 11 golos (17-6), mas, já nos minutos finais, com uma defesa individual, a equipa romena conseguiu dar uma ligeira resposta, com o Sporting a sair para o intervalo a vencer por 19-11.



Com o presidente Bruno de Carvalho a assistir ao jogo, o Sporting conseguiu um grande arranque de segunda parte e depressa chegou aos 12 golos de vantagem (24-12), que se foi mantendo ao longo da segunda parte.



Os 'leões' foram superiores ao seu adversário em todos os capítulos do jogo e venceram por 37-28, com destaque para os 10 golos de Nikcevic e oito de Bozovic e para mais uma excelente exibição do 'gigante' Asanin.