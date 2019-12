Sporting vence IK Savehof e agarra lugar no `play off` da `Champions` de andebol

Os `leões` garantiram o segundo lugar no grupo C, atrás do Bidasoa Irun, e à frente do IK Savehof, e vão disputar o acesso aos oitavos de final da competição com o vencedor do grupo D, os romenos do Dínamo Bucareste.

A eliminatória, a duas `mãos`, decorrerá entre 19 e 23 de fevereiro, e colocará apenas duas equipas dos grupos C e D nos `oitavos`, estando as restantes vagas destinadas aos emblemas proveniente dos grupos A e B, este a poule do FC Porto.