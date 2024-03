Sporting vence jogo-treino com Torreense

Na sessão, o treinador Rúben Amorim fez alinhar de início Guilherme Pires, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Luís Neto, Paulinho, Geny Catamo, Iván Fresneda, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio e Koba Koindredi.



Nuno Santos e Paulinho, com um ‘bis’, marcaram os golos dos ‘leões’, que ainda utilizaram Rafael Pontelo, Tiago Ferreira e Miguel Menino.



O Sporting, que visita na sexta-feira o Estrela da Amadora, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, tem dois dias de folga entre domingo e segunda-feira e regressa ao trabalho na terça-feira de manhã, novamente na Academia de Alcochete.



Os ‘leões’ continuam a preparação para a visita a Reboleira e para o importante duplo compromisso com o Benfica, no Estádio da Luz em 02 de abril, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e no Estádio José Alvalade em 06 de abril, na 28.ª jornada da I Liga.



A equipa lidera o campeonato, com 65 pontos, mais um do que o Benfica, mas com menos um jogo disputado, da 20.ª jornada, em casa do Famalicão, e agendado para 16 de abril.