Sporting vence Nacionais de atletismo sub-20 masculino e feminino

Em masculinos, os ‘leões’ impuseram-se com 218,5 pontos, superando a Juventude Vidigalense, com 170 pontos, e o Benfica, com 147.



Em femininos, o pódio foi igual, com as ‘verde e branca’ a somarem 195 pontos, à frente da Juventude Vidigalense, com 134, e o Benfica.



Esta época, o Sporting dominou nos escalões de formação, triunfando também em sub-16 (pontuação conjunta, masculinos e femininos), e, nos outros escalões, sub-18, sub-20 e sub-23, em masculinos e femininos.