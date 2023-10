Sporting vence o Alba na Taça Europa de basquetebol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os anfitriões chegaram ao intervalo a vencer por 15 pontos de diferença, com 48-33 (19-16, no primeiro parcial, e 29-17, no segundo), e então era impensável a boa reação dos visitantes, que chegaram a estar a ganhar no terceiro tempo (parcial de 21-29), para soçobrar um pouco no quarto e último parcial (14-17), em que o Sporting reagiu a tempo para assegurar a vitória.O outro jogo do grupo, entre o Balkan, da Bulgária, e o Herzliya, de Israel, foi adiado, pelo que o Sporting é o primeiro líder, com dois pontos, contra um dos húngaros.Marko Loncovic e Marcus LoVett, com 19 pontos cada, quase um quarto dos pontos da equipa, foram os grandes destaques do Sporting, em que também esteve muito bem Mike Moore.O melhor pontuador da partida foi, no entanto, o húngaro David Vojvoda, com 29 pontos, logo seguido pelo seu companheiro de equipa Syani Chambers, com 24 pontos. Ambos temíveis nos triplos, por quem passou grande parte da concretização do Alba.O Alba, que já por duas vezes chegou aos quartos-de-final da competição, em 2015 e 2019, e é líder destacado do campeonato magiar, assustou mesmo o "leão", com os magiares a reagirem de forma notável na segunda parte, evitando uma derrota estrondosa e chegando a liderar o marcador.Com 73-71 para o Alba, a cinco minutos do fim, um triplo de Marcus LoVett deu nova alma ao Sporting, que nos momentos finais esteve muito bem no controlo da vantagem.O Sporting tem novo jogo agendado para 25 de outubro, em Israel, frente ao Herzliya, jogo que também deverá ser adiado, devido à situação em Israel e Faixa de Gaza.