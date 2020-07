Sporting vence Santa Clara com golo de Jovane Cabral

Com este desfecho, os 'leões' voltam aos triunfos, depois de na última jornada terem averbado um empate frente ao Moreirense, e aumentam para seis os pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, que ainda hoje joga em Paços de Ferreira.



Já o Santa Clara continua sem vencer em Alvalade e acumulou a terceira derrota consecutiva na Liga portuguesa, depois dos desaires nas jornadas anteriores frente a Boavista e Marítimo.



Numa primeira parte jogada em ritmo lento, o primeiro lande de algum perigo surgiu ao minuto 14, com Sporar a desperdiçar o 1-0. Jovane Cabral bateu um livre em jeito de remate, o esloveno meteu a cabeça à bola, mas com a baliza escancarada acabou por falhar o alvo.



Bem organizado, o Santa Clara espreitava o ataque com precisão e, num desses lances, Thiago Santana fez balançar as redes 'leoninas'. No entanto, o lance acabou anulado, porque o brasileiro estava adiantado aquando do cruzamento de Rafael Ramos.



Aos 41 minutos esteve perto de acontecer aquele que certamente seria o golo mais caricato da jornada: João Afonso e Marco desentenderam-se, o guarda-redes tentou bater na frente, mas Sporar intrometeu-se, a bola rechaçou no avançado e, com o guarda-redes fora da baliza, saiu ao lado.



A fechar o primeiro tempo, Thiago Santana quase fazia a festa em Alvalade, e desta vez era mesmo a valer: o brasileiro respondeu de cabeça a um cruzamento milimétrico de Lincoln e a bola saiu a rasar o poste da baliza de Maximiano.



Depois de uma primeira parte jogada a meio gás, o início da segunda parte manteve a mesma toada e só aos 65 minutos o perigo voltou a rondar uma das balizas, com Zaidu Sanusi a aparecer frente a Maximiano, na sequência de um livre marcado da direita, mas a atrapalhar-se e a atirar desajeitado para fora.



O Sporting parecia estar à espera de um estímulo e o golo inaugural do encontro chegou logo depois, aos 67 minutos, por Jovane Cabral. Em resposta a um cruzamento de Wendel, o extremo 'leonino' esticou-se e com o pé esquerdo fez o sexto golo esta época.



Aos 71, Jovane Cabral ficou menos bem na fotografia e faltou-lhe a crença que teve no lance do golo. Já dentro da grande área, depois de assistência de Nuno Mendes, o cabo-verdiano teve muita cerimónia na hora do remate e permitiu o corte de Fábio Cardoso.



Com o avançar do cronómetro, e o acumular das substituições, o jogo voltou a perder fulgor: o Santa Clara, mais com o coração do que com a cabeça, procurou o empate até final, e o Sporting, temeroso pela vantagem de apenas um golo, resguardou-se e acabou por carimbar mais uma vitória na era de Rúben Amorim.

Veja o resumo da partida: