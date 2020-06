Sporting vence Tondela e isola-se no terceiro lugar

O triunfo `leonino` desenhou-se na primeira parte, com os golos de Jovane, aos 13 minutos, e de Sporar, aos 31, este na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Sporting destacou-se no terceiro lugar do campeonato, com 49 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, que apenas joga na sexta-feira em casa do Famalicão, enquanto o Tondela é 14.º, com 29 pontos, mais oito do que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Veja o resumo da partida: