Sporting volta ao trabalho com guarda-redes dos sub-23

O guardião costa-riquenho, de 19 anos, que alinha pelos sub-23 ‘leoninos', foi chamado pelo técnico Rúben Amorim a integrar o primeiro apronto da semana, depois de no domingo o plantel ter gozado um dia de folga.



Renan Ribeiro e Luiz Phellype voltaram a treinar à parte dos restantes companheiros, sendo que o guarda-redes realizou trabalho de fortalecimento muscular e, posteriormente, trabalho específico no relvado, enquanto o avançado prossegue a recuperação da lesão no joelho direito.



Na I Liga, suspensa há dois meses, após a 24.ª jornada, o Sporting segue em quarto lugar, a 10 jornadas do final, com 42 pontos, a 18 do líder FC Porto (60 pontos), e ainda atrás de Benfica (59) e Sporting de Braga (46).



O Sporting tem como primeiro jogo, no eventual regresso da I Liga, agendado para 30 e 31 de maio, uma visita ao Vitória de Guimarães, que é sexto classificado.



Portugal, tal como a Alemanha, vai retomar o campeonato este mês, enquanto Inglaterra, Espanha e Itália ainda ensaiam o regresso das competições, sem data marcada. Países Baixos e França já cancelaram os respetivos campeonatos de futebol, devido à pandemia de covid-19.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.144 pessoas das 27.679 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.