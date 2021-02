Sportinguista Luís Neto punido com um jogo de suspensão

O internacional português, totalista na defesa do líder da prova no encontro frente ao rival lisboeta, é um dos oito futebolistas ‘amarelados’ pela quinta vez em equipas da I Liga, cujos castigos referentes à 16.ª jornada foram hoje divulgados pelo órgão disciplinar federativo.



O jogador falhará já na sexta-feira a visita do Sporting ao reduto do Marítimo, 10.º classificado, em jogo agendado para as 19h00, no Funchal.



Ainda na última ronda, do jogo entre Portimonense e Boavista (0-1) resultaram quatro castigos, com Maurício António e Willian Rocha a desfalcarem os algarvios, e Chidozie e Paulinho os ‘axadrezados’.



Na 17.ª e última jornada da primeira volta, o Portimonense visita, na quinta-feira, o Sporting de Braga, que não contará com o castigado Fransérgio (cinco amarelos), e o Boavista recebe, na sexta-feira, o Gil Vicente.



O Tondela também vai a jogo sem dois jogadores, os defesas Bebeto e Enzo Martínez, que viram o quinto amarelo e são baixas para a visita na sexta-feira ao Paços de Ferreira (21h00), num dos jogos que encerra a 17.ª jornada.