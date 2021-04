Sportinguista Nuno Mendes com contusão na perna direita

O líder invicto do campeonato regressou hoje aos trabalhos na Academia, em Alcochete, sem o lateral-esquerdo internacional português, que em Moreira de Cónegos foi substituído à passagem do minuto 38, entrando para o seu lugar Matheus Reis.



No comunicado divulgado, o Sporting não indicou o tempo de paragem do habitual titular no lado esquerdo na defesa, pelo que estará em dúvida para o encontro de domingo, contra o Famalicão.



De resto, os titulares no jogo de segunda-feira efetuaram treino de recuperação, já os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção para o treinador Rúben Amorim trabalharam no relvado.



Na quarta-feira, os ‘leões’ vão folgar e regressam aos trabalhos na quinta-feira, pelas 10:00, na Academia Sporting, em Alcochete.



Na segunda-feira, os ‘leões’ marcaram o primeiro golo da partida aos 21 minutos, pelo avançado Paulinho, que se estreou a marcar ao serviço do Sporting, mas o Moreirense chegou ao empate aos 90 minutos, com um golo do brasileiro Walterson.



Com este empate, o Sporting, que continua sem perder na prova, lidera a I Liga com 65 pontos, mais oito que o FC Porto e 11 do que o Benfica.