Sportinguistas Feddal e Pedro Gonçalves continuam ausentes a dois dias do `clássico`

O defesa Feddal e o médio Pedro Gonçalves continuam ausentes dos treinos do Sporting, com os dois futebolistas em tratamento a dois dias do ‘clássico’ com o FC Porto, na quarta-feira, das meias-finais da Taça de Portugal.