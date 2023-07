St. Juste e Nuno Santos continuam ausentes no treino do Sporting

O defesa Jeremiah St. Juste e o extremo Nuno Santos voltaram a estar ausentes do treino da equipa de futebol do Sporting, ambos devido as problemas físicos, numa sessão com muitas ausências, divulgou hoje o clube de Alvalade.

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos ‘leões’, além de St. Juste e Santos, os jogadores que foram mais utilizados no domingo no particular com o Villarreal (3-0) fizeram apenas trabalho de recuperação e nem pisaram o relvado, na Academia de Alcochete.



“Os mais utilizados no desafio frente aos espanhóis realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. Jeremiah St. Juste e Nuno Santos prosseguem os trabalhos com o departamento médico”, lê-se na publicação do Sporting.



A equipa de Rúben Amorim defronta no sábado o Everton, em Liverpool, no último jogo de preparação para a temporada 2023/24.



Na terça-feira, a equipa leonina cumpre um dia de folga e regressa ao trabalho na quarta-feira, com novo treino na Academia.