Szymon Marciniak dirige o Sporting-Arsenal

Marciniak, que arbitrou a última final da ‘Champions’, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e do Mundial2022, no Qatar, vai estar pela segunda vez numa partida dos ‘leões’, depois de em 2012 ter conduzido o Genk-Sporting (2-1), na fase de grupos da Liga Europa.



No duelo entre lisboetas e londrinos, o árbitro, de 43 anos, terá como auxiliares Adam Kupsik e Radoslaw Siejka, enquanto Pawel Raczkowski será o quarto árbitro e Tomasz Kwiatkowski estará encarregue do videoárbitro (VAR).



A partida tem início marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Ao fim de quatro jornadas, o Sporting ocupa o segundo lugar da ‘Champions’, com 10 pontos, menos dois do que o líder Liverpool, e está em posição de qualificação direta para os oitavos de final.



Já o Arsenal é 12.º, com sete pontos, em zona de play-off de acesso à próxima fase.