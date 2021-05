Tabata e Tiago Tomás foram os únicos ausentes no treino do Sporting

Os dois jogadores continuam a fazer “tratamento às respetivas lesões”, com Tabata a recuperar de uma entorse traumática, com lesão parcial no ligamento de um joelho, e Tiago Tomás com uma lesão no tornozelo.



Os ‘leões’ voltam a treinar na Academia de Alcochete na terça-feira às 10:00 e, já durante a tarde, a partir das 17h00, Rúben Amorim dará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo da I Liga, no auditório do estádio José Alvalade.



O Sporting, líder invicto do campeonato (23 vitórias e sete empates), com 76 pontos, mais seis do que o FC Porto, segundo, visita na quarta-feira o Rio Ave, 15.º, com 31 pontos, dois acima do lugar do ‘play-off’ de manutenção, em jogo com início às 21h15.