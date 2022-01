Taça da Liga continua em Alvalade

Os 'encarnados' chegaram ao intervalo em vantagem, depois de um golo do brasileiro Everton, aos 23 minutos, mas os 'leões' deram a volta na segunda metade, com tentos de Gonçalo Inácio, aos 49, e do espanhol Sarabia, aos 78.





Com Feddal, Matheus Nunes e Paulinho de volta à titularidade, o Sporting entrou mais atrevido e pressionante, aproveitando o espaço dado pelo Benfica para lançar saídas ‘venenosas’ de Sarabia e Matheus Reis, na esquerda, e de Pedro Gonçalves e Ricardo Esgaio, na direita.



Surpreendido com a fluidez da linha média dos ‘leões’ e ainda recordado do desaire de dezembro para a Liga, o Benfica fechou-se nos primeiros 10 minutos e tomou cautelas, concentrando esforços na defesa.



A assiduidade do Sporting nos extremos era promissora, mas faltava consequência a essas incursões, desperdiçadas no último passe ou em remates inofensivos.



Os 'encarnados' demoraram a aparecer no jogo, mas, quando o fizeram, deixaram marca: o Sporting distendeu a pressão no meio campo e, aos 23 minutos, Morato conduziu a bola, lançou Grimaldo na esquerda e o lateral serviu Everton, que, na área dos ‘leões’, tirou Neto da frente e 'disparou' de pé esquerdo para o 1-0.



Surpreendido com o golo contrário à tendência do jogo, o Sporting reagiu e quase empatou no lance seguinte, num canto. Mas o cabeceamento de Gonçalo Inácio foi bem desviado por Vlachodimos.



Mantendo bastante mais posse de bola, o Sporting conseguiu por várias vezes colocar Pedro Gonçalves em boa situação, mas o extremo esteve desinspirado - e pouco acompanhado por Paulinho. O intervalo chegou com o Benfica em vantagem e a tensão a crescer no relvado, com várias picardias entre os jogadores.



A vantagem do Benfica, contudo, durou pouco mais, porque Gonçalo Inácio, que ameaçara na primeira parte, voltou a saltar mais alto que a defesa contrária e aproveitou um canto de Sarabia para empatar, de cabeça, aos 49 minutos.



À hora de jogo, o Benfica somava apenas dois remates e Nélson Veríssimo tentou mudar alguma coisa, trocando o inofensivo Yaremchuk por Gonçalo Ramos.



A tendência manteve-se, contudo, inalterada, com as melhores iniciativas a pertencerem ao Sporting, mais capaz de acelerar e variar nas saídas para o ataque.



Apesar disso, o Sporting revelava-se sofrível na definição dos lances ofensivos, mesmo quando as coisas saíram bem, como num cruzamento de Matheus Nunes, aos 73 minutos: o remate de Paulinho acertou na barra.



O Benfica fraquejava a meio-campo e as tentativas dos ‘leões’ intensificaram-se à medida que os 90 minutos se aproximavam. E, aos 78 minutos, desfez-se a igualdade: nova perda de bola dos 'encarnados' e Porro solicitou com precisão a corrida de Sarabia. À saída de Vlachodimos, o espanhol fez o 2-1, de pé esquerdo.



À beira de perder a primeira final, Nélson Veríssimo arriscou. Tirou um central, Morato, e estreou Henrique Araújo na frente.



O Benfica acabou a bombear bolas para a área contrária, mas o Sporting aguentou a vantagem e conquistou sua quarta Taça da Liga e o título de ‘campeão de inverno’, instituído pela Liga de clubes.



O dérbi eterno na Taça da Liga







Este foi o primeiro triunfo 'leonino' em dérbis para a prova, depois de, em três temporadas consecutivas, e três palcos distintos, as ‘águias’ terem superado os ‘leões’ na final de 2008/09 (3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos), no Algarve, e ganharam nas ‘meias’ de 2009/10, em Alvalade (4-1), e de 2010/11, na Luz (2-1).



O primeiro embate aconteceu em 21 de março de 2009 e ficou marcado pela polémica, quando, a cerca de um quarto de hora do final, o árbitro Lucílio Baptista assinalou uma grande penalidade inexistente a favor do Benfica, com Rúben Amorim no ‘onze’.



Aos 75 minutos, o malogrado espanhol José Antonio Reyes não desperdiçou a ‘oferta’ e restabeleceu a igualdade no encontro, que era liderado pelos ‘leões’, de Paulo Bento, desde os 48, graças a um tento de Bruno Pereirinha.



A igualdade (1-1) manteve-se até ao final do prolongamento e a decisão da segunda edição da prova foi resolvida no desempate por penáltis, com o ‘onze’ de Quique Flores a impor-se por 3-2, com o guarda-redes Quim no papel de herói, ao deter três pontapés.



O antigo internacional luso defendeu os remates de Rochemback, Derlei e Hélder Postiga e o Benfica, pelo qual falharam Aimar (defesa de Tiago) e Katsouranis (por cima da barra), impôs-se com golos de Cardozo, David Luiz e do ex-‘leão’ Carlos Martins.



Na época seguinte, o reencontro deu-se nas meias-finais, em Alvalade, em 09 de fevereiro de 2010, e, se pretendia a ‘vingança’, o Sporting hipotecou logo aos sete minutos as suas intenções, com a expulsão de João Pereira, que viu o vermelho direto, após uma entrada a ‘matar’ sobre Ramires.



Com mais um jogador, e uma imensidão de tempo pela frente, a formação comandada por Jorge Jesus, que apostou em Rúben Amorim como lateral-direito, goleou por 4-1, com golos de David Luiz, aos oito minutos, Ramires, aos 30, Luisão, aos 67, e do suplente Cardozo, já nos descontos, aos 90+4.



Pelos comandados de Carlos Carvalhal, marcou, aos 37 minutos, reduzindo então para 1-2, o luso-brasileiro Liedson.



Em 2010/11, os dois conjuntos voltaram a encontrar-se nas meias-finais, em 02 de março de 2011, agora no Estádio da Luz, onde o Sporting, liderado por José Couceiro, marcou primeiro, aos 21 minutos, por Hélder Postiga.



Ainda na primeira parte, aos 34 minutos, Cardozo restabeleceu a igualdade, para, já sobre o final do jogo, em período de descontos, aos 90+1, Javi Garcia colocar o Benfica, de Jorge Jesus, na final da prova.



O reencontro ocorreu hoje, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde o Sporting alcançou o quarto troféu da Taça da Liga, perante o recordista Benfica, que perdeu pela primeira vez uma final, à 15.ª edição, e soma sete triunfos.







No ranking da prova, os ‘leões’ destacam-se no segundo lugar, com quatro cetros, agora a três do Benfica, que lidera com sete. Já Rúben Amorim continua a somar na competição: é a nona vez que conquista o troféu, três como treinador e seis como jogador, ao serviço do Sporting, Benfica e Sporting de Braga.







(Com Lusa)