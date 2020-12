Taça de Portugal. Benfica e Braga defrontam equipas do Campeonato de Portugal nos `oitavos`

O Benfica, recordista de títulos, e o Sporting de Braga vão defrontar equipas do Campeonato de Portugal nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, com FC Porto, detentor do troféu, e Sporting à espera de adversário.