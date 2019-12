Tiago Ilori acredita que a equipa do Sporting estabilizou

"Tivemos alguns altos e baixos durante esta primeira fase do campeonato, mas neste momento nota-se uma maior estabilidade, algo que era importante. Penso que é um bom sinal para o resto do campeonato e que há sinais positivos para 2020", começou por dizer, manifestando o desejo de a equipa ser "mais constante na segunda parte da época".



Em Janeiro o Sporting CP recebe logo o FC Porto e o SL Benfica e vai a Braga disputar a “final four” da Taça da Liga. "Estamos preparados. São jogos que gostamos de jogar", referiu o jovem central, dizendo o que Silas tem pedido: "Concentração, muita posse de bola e tentar marcar o máximo de golos possível".



Na mesma ocasião, Tiago Ilori falou da concorrência no eixo da defesa do Sporting CP, dizendo que é benéfica para a evolução de todos os jogadores e que o que procura é "evoluir a cada treino e jogar o máximo possível".



O central de 26 anos falou ainda dos jogadores mais jovens, no caso Eduardo Quaresma, que joga na mesma posição: "Está a ir atrás do sonho dele. É importante estar junto da equipa principal".