Tiago Ilori emprestado pelo Sporting ao Boavista até ao final da temporada

O defesa-central, de 28 anos, encara a segunda cedência seguida desde o regresso aos campeões nacionais, em 2018/19, após ter rumado aos franceses do Lorient na segunda metade de 2020/21, ainda que nunca tenha jogado, devido a uma lesão na perna direita.



Formado no Sporting, Tiago Ilori acumulou passagens pelos ingleses do Liverpool, Aston Villa e Reading, os espanhóis do Granada e os franceses do Bordéus, mas já não compete desde junho de 2020 e ficou sem espaço no plantel de Rúben Amorim.



Os ‘axadrezados’ já tinham oficializado as contratações de Filipe Ferreira (ex-Tondela), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B), Kenji Gorré (ex-Nacional), Martim Tavares (ex-FC Porto B) e Manuel Namora (ex-Rio Ave), além dos empréstimos de Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia) e Ilija Vukotic (ex-Benfica B).



O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, recebe o Santa Clara, 14.º, com um, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no encontro de encerramento da terceira jornada da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.



