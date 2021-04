Tiago Tomás e Bruno Tabata ausentes no regresso do Sporting ao trabalho

Tiago Tomás esteve ausente da sessão que marcou o regresso dos ‘leões’ ao trabalho, após um dia de folga, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o brasileiro Bruno Tabata, a contas com uma lesão no joelho, realizou apenas tratamento.



O avançado português é já baixa certa na equipa de Rúben Amorim para o jogo de sábado, pois vai cumprir castigo após ter completado uma série de cinco cartões amarelos no campeonato, tal como o guarda-redes Adán.



Já o central Gonçalo Inácio foi expulso aos 18 minutos da partida frente ao Sporting de Braga, por acumulação de amarelos, e também vai cumprir castigo.



A receção à equipa insular vai marcar o regresso de Rúben Amorim ao banco de suplentes, depois de cumprido o castigo que o impediu de estar junto ao relvado nos três últimos jogos do campeonato.



O Sporting regressa ao trabalho na quinta-feira, pelas 10h00, na Academia em Alcochete.



O jogo entre os ‘leões’, líderes do campeonato com 73 pontos, e o Nacional, último classificado com 24, está agendado para sábado, pelas 20h30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.