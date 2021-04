Tiago Tomás e Bruno Tabata continuam ausentes no Sporting

Tomás tem uma entorse no tornozelo esquerdo e esteve novamente ausente da sessão que decorreu na Academia de Alcochete, assim como Tabata, mas devido a uma lesão no joelho.



Mesmo que recupere do problema físico, Tiago Tomás já é baixa certa na equipa de Rúben Amorim para o jogo de sábado, devido a castigo, razão que também vai afastar o central Gonçalo Inácio e o guarda-redes Adán do duelo com os madeirenses.



A receção ao lanterna-vermelha vai marcar o regresso do técnico Rúben Amorim ao banco do Sporting, após ter cumprido uma suspensão de três jogos.



O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h00, na Academia em Alcochete, e, às 13:00, no mesmo local, Rúben Amorim fará a antevisão do encontro com o Nacional em conferência de imprensa.



O jogo entre Sporting, líder da I Liga com 73 pontos, e o Nacional, último classificado com 24, está agendado para sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.