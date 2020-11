Titulares do Sporting com o Tondela fizeram recuperação

Quanto aos suplentes utilizados por Rúben Amorim no domingo, assim como aqueles que não foram opção, integraram a sessão de treino no relvado da Academia, à exceção do avançado brasileiro e do defesa português, que trabalharam no ginásio e no relvado, de acordo com a informação prestada pelo clube lisboeta no site oficial.



A vitória expressiva conseguida no domingo, colocou o Sporting na liderança provisória do campeonato, com 16 pontos, mais um do que o rival Benfica, que só hoje entra em campo, a partir das 21:00, para defrontar o Boavista, no Estádio do Bessa.



Na quarta-feira, os ‘leões’ voltam a treinar, pelas 10:00, na Academia em Alcochete.