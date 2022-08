Toms Svans, central da Letónia, é reforço da equipa de voleibol do Sporting

Svans, jogador letão de 1,99 metros, iniciou a sua carreira no Daugavpils Universitāte, tendo depois passado duas vezes pelo Pärnu Võrkpalliklubi, da Estónia, equipa que representava antes de rumar ao emblema lisboeta.



“Falei com alguns jogadores da Letónia que jogaram em Portugal, noutros clubes, e disseram-me que era um campeonato forte e interessante. É um grande prazer estar aqui e fazer parte de uma equipa tão grande e forte como o Sporting”, disse Svans, em declarações divulgadas no sítio oficial dos ‘leões’ na Internet.



O central conta ainda com uma passagem pelo campeonato francês, no Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique.