Tondela quer mostrar a sua "melhor versão" em casa do Sporting

"Devemos estar confiantes nas nossas possibilidades e nas nossas capacidades, evidentemente que temos pontos fortes e também temos algumas debilidades e é isso que trataremos de mostrar, a nossa melhor versão, tanto no ataque como na defesa", reconheceu o técnico.

Joshe Viela acrescentou que, com isso, o Tondela vai "tratar de evitar o jogo que o Sporting tem", para conseguir "fazer danos nesses pequenos aspetos" em que o adversário possa falhar e que os `beirões` tratarão "de explorar".

"O ponto mais forte [do Sporting] é o jogo de transição e a grande capacidade de fazer jogo. Será difícil manter a nossa baliza a zero, mas nós também devemos estar confiantes e tratar de lhes fazer danos e conseguir um golo, e é nesse equilíbrio ao longo do jogo que estará o resultado final", defendeu.

O treinador-adjunto do Tondela, que rendeu na conferência de imprensa o técnico principal, Pako Ayestarán, que se encontra com covid-19, contabilizou os feitos do adversário, nomeadamente na Liga dos Campeões: "Temos pela frente um grande Sporting, que tem o objetivo de continuar com as vitórias e com um bom jogo frente aos seus adeptos, portanto, será um jogo muito, muito difícil."

"Mas o Tondela também está num bom momento e confiante nas suas possibilidades e capacidades. Esperamos ser uma equipa competitiva, que vai trabalhar forte para conseguir um bom resultado", destacou.

O adjunto lembrou que a pausa no campeonato não significou pausa no trabalho do plantel e o último jogo, para a Taça de Portugal, em que venceu o Leixões, por 3-1, em casa, é "um ponto forte" para o Tondela.

"Os `onze` iniciais não foram os habituais e para nós também é um ponto forte. Estamos confiantes e podemos confiar em cada um deles, nos onze jogadores iniciais e em todos os que estão no banco e estão expectantes para terem a sua oportunidade de poderem fazer frente a esse grande Sporting e de darem uma boa versão nossa", sublinhou.

Quanto à ausência do técnico principal no banco, Joshe Viela desvalorizou e lembrou que "as ideias de Pako [Ayestarán] têm muito trabalho e são muitas horas de treino" e, por estar no Tondela já há dois anos, "o plantel tem um conhecimento grande das suas ideias".

"É verdade que falta nas últimas matrizes da nossa dinâmica semanal, onde aproveitamos para fazer as últimas sessões de treino, mas (...) as novas ferramentas tecnológicas podem fazer com que esteja perto de nós, não fisicamente, mas na hora de dar os últimos toques de preparação para o jogo", admitiu.

O Tondela, com 12 pontos e na nona posição, defronta, pelas 18:00 de domingo, no Estádio José Alvalade, o Sporting, segundo, com 29 pontos, os mesmos do primeiro classificado, o FC Porto, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.