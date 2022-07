Torreense vence Sporting B no encontro de apresentação aos sócios

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, a formação secundária dos ‘leões’ abriu o ativo logo à passagem do minuto oito, face a um ressalto num lance de insistência, depois de uma investida de Afonso Moreira, que teve resposta só aos 29 minutos, por João Oliveira, que abriu caminho para Mateus (34) colocar os anfitriões na frente.



No segundo tempo, Pedro Machado (56) dilatou a vantagem para o Torreense, com Chermiti a encurtar distâncias para a equipa B dos ‘leões’, que irá competir na Liga 3.