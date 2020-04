Trabalhadores do Sporting vão entrar em “lay-off”

A comunicação foi feita pelos dois dirertores leoninos, através de telechamada,



Depois do anúncio da redução salarial dos jogadores de futebol profissional em 40%, o Sporting deu o segundo passo para enfrentar a crise financeira que deriva da covid-19.



Ao que foi possível apurar serão 90% os colaboradores do Sporting que irão ser abrangidos por esta medida, apenas os serviços considerados indispensáveis ao funcionamento do clube se mantêm inalterados.



Recorde-se que no passado dia 11 de abril o Sporting anunciou oficialmente que tinha chegado a acordo com os jogadores da equipa principal para uma redução salarial de 40% e a administração cortou para metade os seus rendimentos.