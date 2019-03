Traumatismo ligeiro deixa Bas Dost de fora dos convocados do Sporting

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 15:52 | Sporting

Bas Dost sofreu um pequeno traumatismo no joelho direito durante o treino realizado hoje de manhã pela equipa do Sporting e vai falhar o encontro de sábado, no Estádio do Bessa, por precaução, disse à Lusa fonte do clube lisboeta.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio, o treinador Marcel Keizer comentou o momento negativo do ponta de lança holandês, mas não revelou que o segundo marcador da equipa no campeonato, com 14 golos, tinha sofrido uma pequena lesão.

Em sentido inverso, o defesa central uruguaio Sebastian Coates integra o lote de 19 jogadores, depois de ter cumprido um jogo de castigo no desafio com o Portimonense (vitória por 3-1), para a jornada anterior da I Liga.

No sábado, o Sporting, quarto classificado, com 49 pontos, defronta o Boavista, 11.º, com 26, no Estádio do Bessa, pelas 20:30, em encontro da 25.ª jornada do campeonato.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Salin e Diogo Sousa.

- Defesas: Ristovski, Mathieu, Tiago Ilori, André Pinto, Christián Borja e Coates.

- Médios: Gudelj, Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Doumbia e Wendel.

- Avançados: Jovane Cabral, Raphinha, Diaby e Luiz Phellyppe.